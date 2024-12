Berlin - Ein betrunkener 60-Jähriger ist in Süd-Berlin mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und gegen einen Lichtmast gefahren. Rettungskräfte brachten den Mann in der Nacht in ein Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Demnach wollten Polizisten den 60-Jährigen in Marienfelde stoppen. Der Mann ignorierte jedoch die Anhaltesignale und beschleunigte.

Wenig später verlor der Fahrer den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Auto, fuhr gegen den Lichtmast und kam an einer Bushaltestelle zum Stehen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von rund zwei Promille, wie es hieß. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 60-Jährigen.