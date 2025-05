Betrunken am Steuer

In Köthen richtete ein stark betrunkener Autofahrer große Schäden an. (Symbolbild)

Köthen - Ein stark betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit mehreren Hindernissen zusammengestoßen. Ein Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen ergab einen Wert von 4,39 Promille, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen prallte demnach am frühen Morgen gegen ein Schutzgeländer und ein Verkehrszeichen, das gegen ein Einfamilienhaus schleuderte und ein größeres Loch in die Wand riss.

Der 45-Jährige wurde leicht verletzt, der Pkw hat nur noch Schrottwert. Die Schadenssumme sei hoch, könne jedoch derzeit nicht beziffert werden, hieß es. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.