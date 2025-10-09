Die Polizei hat mitten in der Stadt einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit einem enormen Alkoholwert unterwegs war. Nun muss er mit Konsequenzen rechnen.

Arnstadt - Mit 3,5 Promille ist ein Autofahrer durch Arnstadt gefahren. Der 33-Jährige wurde am Mittwochabend von der Polizei gestoppt, dabei ergab ein Atemtest den hohen Promillewert. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Gegen den Fahrer wurde den Angaben zufolge ein Strafverfahren eingeleitet.