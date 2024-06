Neustadt am Rübenberge - Ein 38 Jahre alter Mitfahrer in einem Auto ist bei einem Unfall in der Region Hannover tödlich verletzt worden. Der 21 Jahre alte Fahrer war in der Nacht zu Montag betrunken mit dem Wagen gegen eine Mauer gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er besaß demnach keinen Führerschein. Eine weitere 18 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein freiwilliger Alkoholtest führte bei ihm laut Polizei zu einem Wert von 1,47 Promille. Die Beamten untersuchen nun, wie sein Auto in Neustadt am Rübenberge von der Bundesstraße 6 abkam. Nach dem Zusammenprall mit der Mauer überschlug sich das Auto mehrfach. Die B6 war für etwa sieben Stunden in Richtung Nienburg gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Erlaubnis.