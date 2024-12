Ilmtal-Weinstraße - Ein Mann ist unter dem Einfluss von Opiaten mit seinen Kindern im Auto unterwegs gewesen. Polizisten stoppten den 27-Jährigen am Sonntagabend in Ilmtal-Weinstraße (Landkreis Weimarer Land), weil er in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei Apolda mitteilte. In dem Auto saßen laut Polizei neben dem Mann seine drei Kinder, darunter ein Baby. Keines der drei hatte einen Kindersitz, wie es hieß.

Ein Drogentest bei dem Vater schlug demnach positiv auf Opiate an. Er kam für eine Blutentnahme ins Krankenhaus. Polizisten brachten die drei Kinder den Angaben zufolge zu deren Mutter.