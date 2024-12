Ein schwer verletzter junger Mann kommt in eine Polizeiwache in Berlin-Mitte. Die Polizisten schicken ihn ins Krankenhaus. Zwei Männer sollen dem 20-Jährigen die Verletzungen zugefügt haben.

Berlin - Ein 20-Jähriger ist mit schweren Stichverletzungen auf der Polizeiwache in Berlin-Mitte erschienen. Von dort aus kam der junge Mann am Sonntagabend mit Stich- und Schnittverletzungen am Arm, Gesäß und an der Wade ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er schwebe nicht in Lebensgefahr.

Der Verletzte gab laut Polizei an, dass zwei Männer ihn zuvor bei einem Streit verletzt hätten. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.