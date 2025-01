Unter altem Krimskrams entdeckten Hinterbliebene eines Verstorbenen ein Bild. Sie wollen das Gemälde erst in einer Hütte aufhängen - und bemerken dann den Wert.

Bremen - Beim Aufräumen auf einem Dachboden ist ein verschollenes Bild des Malers Fritz Overbeck (1869-1909) wieder aufgetaucht. „Wir wollten das Bild schon in unsere Jagdhütte hängen, weil wir dachten, es sei nichts wert“, berichtete der Finder nach Angaben des Museums. Doch bei einer Suche im Internet kam ihm ein Verdacht, den das Overbeck-Museum in Bremen schließlich bestätigte: Bei dem Gemälde handelt es sich um eine Worpsweder Landschaftsstudie.

Das mit Ölfarben auf Karton gemalte Bild heißt „Felder am Gartenberg“ und stammt aus dem Jahr 1905. Das Museum kannte den Titel, hatte aber keinen Hinweis zum Verbleib des Gemäldes. „In unseren Unterlagen galt das Bild als verschollen“, sagte Museumsleiterin Katja Pourshirazi, die den Fund überprüfte. Es gebe keine Zweifel: Das Bild sei vom Künstler signiert und datiert, die Malweise stimme.

Der Besitzer verkaufte es an den Verein „Freunde des Overbeck-Museums“. Den Verkaufspreis wollte der Mann laut Museum nicht öffentlich machen. Auch wie das Bild in den Besitz des Verstorbenen gelangte, war unklar. Das Gemälde soll zum ersten Mal in der neuen Ausstellung „Nordisch weit“ ab dem 9. Februar gezeigt werden.