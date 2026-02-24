Polizeieinsatz in Querfurt: Ein junger Mann kämpft nach schweren Stichverletzungen um sein Leben. Die Hintergründe des Falls bleiben vorerst rätselhaft.

Querfurt - Ein 20 Jahre alter Mann ist in Querfurt durch Stichverletzungen im Bauchbereich lebensbedrohlich verletzt worden. „Wodurch, wie und durch wen diese verursacht wurden, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen“, erklärte die Polizei. Der Mann sei in der Nacht zu Dienstag in der Stadt im Saalekreis gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Im Zuge der Ermittlungen würden derzeit unter anderem Zeugen befragt, hieß es. Die Polizei arbeite in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Halle. Weitere Angaben zu dem Fall machten die Beamten zunächst nicht.