Am Eingang einer Bar spricht ein Mann eine Frau an: Er bittet sie um Hilfe, denn am Oberkörper hat er Stichverletzungen.

Berlin - Ein Mann ist am Mittwochabend in Berlin mit einem Messer schwer verletzt worden. Am Eingang einer Bar im Ortsteil Wedding habe der Mann aufgrund seiner Verletzungen am Oberkörper eine Frau um Hilfe gebeten, teilte die Polizei mit. Die Frau verständigte Polizei und Feuerwehr. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er nun stationär behandelt wird. Die Hintergründe wie etwa der Ort des Geschehens seien noch immer unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.