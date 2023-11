Thale - In Thale ist ein Mann durch den Biss eines Rottweilers schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren zwei Hundebesitzer mit ihren Tieren in Thale unterwegs, als sich die Hunde gegenseitig angriffen. Der Halter eines Hundes sei dazwischengegangen und habe einen Biss in die Hand erlitten. Rettungskräfte transportieren den schwer verletzten Mann den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.