Berlin - Ein Mann hat Kinder und Jugendliche mit einer Schusswaffe vor einem Jugendclub in Berlin-Lichtenberg bedroht. Der 40-Jährige forderte einen Jugendlichen am Dienstagnachmittag vor dem Club an der Straße Am Berl auf, seine Freunde nach draußen zu holen, wie die Polizei mitteilte. Er hätte noch eine Rechnung mit den insgesamt fünf 12- bis 14-Jährigen offen. Nachdem der Mann vor der Gruppe eine Schreckschusspistole gezogen und den Kindern und Jugendlichen mit dem Tod gedroht hatte, liefen diese demnach davon.

Einer der Jugendlichen sprach auf seiner Flucht Beamte der Polizei an. An der Wohnung des 40-Jährigen nahm die Polizei ihn später fest. Der Mann war mit fast zwei Promille stark alkoholisiert. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.