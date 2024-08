Ein Mann beleidigt und verletzt eine Frau in der S-Bahn. Er soll mit dem Fuß gegen ihren Kopf getreten haben. Was war der Anlass?

Mann beleidigt Frau in S-Bahn und tritt gegen ihren Kopf

Eine 44-Jährige wird in der Berliner S-Bahn beschimpft und getreten . (Symbolbild)

Berlin - Ein noch unbekannter Fahrgast hat eine 44-Jährige in einer S-Bahn beleidigt und getreten. Die Frau habe sich am frühen Montagmorgen gegenüber dem Mann hingesetzt und seinen Koffer dafür zur Seite geschoben, teilte die Polizei mit. Daraufhin soll er die 44-Jährige obszön und frauenfeindlich beleidigt sowie ihr gegen den Unterkiefer getreten haben, hieß es weiter. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge in der S/ Richtung Wannsee zwischen den S-Bahnhöfen Springpfuhl und Friedrichsfelde Ost.

Die Frau, die über Kopfschmerzen und Schwindel klagte, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein. Es wurde eine Videosicherung der S-Bahn veranlasst. Der Mann soll am Bahnhof Lichtenberg mit dem Koffer ausgestiegen sein. Es werden Zeugen gesucht.