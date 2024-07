Leuna - Ein 29 Jahre alter Mann soll in Leuna eine Minderjährige belästigt haben und daraufhin verprügelt worden sein. Er habe ein 14 Jahre altes Mädchen am Mittwochabend auf einer Parkbank am Haupttorplatz in der Stadt im Saalekreis unsittlich berührt, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei er von zwei Männern geschlagen worden. Das Mädchen habe fliehen können.

Der 29-Jährige sei den Schlägen der Angreifer entkommen und ebenfalls geflüchtet, hieß es. Einsatzkräfte der Polizei griffen ihn jedoch auf, wie es hieß. Er habe ambulant behandelt werden müssen. Die Polizei ermittle nun.