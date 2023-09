Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Teistungen - Beim Aufstellen eines Kirmesbaumes ist ein 32 Jahre alter Mann im thüringischen Eichsfeld schwer verletzt worden. Die Tanne, die der örtliche Kirmesverein in Teistungen platzieren wollte, sei aus einer vorbereiteten Vertiefung gerutscht und auf den Mann gefallen, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 32-Jährige sei bei dem Unfall am Samstagabend von den anderen Helfern von der schweren Tanne befreit worden. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Derzeit wird vielerorts in Thüringen Kirmes gefeiert.