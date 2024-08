Rettungskräfte werden zu einem Wohnungsbrand in Helmstedt alarmiert. Vor Ort stellt sich schnell heraus, dass noch ein Mann in der Wohnung ist.

Helmstedt - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt ist ein Mann schwer verletzt worden. Polizisten hatten den 64-Jährigen aus seiner verrauchten Wohnung getragen, teilte die Polizei am Mittag mit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge hatte den Beamten bei deren Eintreffen mitgeteilt, dass sich der Mann noch in dem Gebäude befand.

Die Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf die benachbarten Wohnungen ausbreiten konnte. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war nach Angaben der Polizei unklar. Die Brandwohnung wurde beschlagnahmt.