Berlin - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern vor einem Club in Berlin-Friedrichshain ist einer der Männer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu Freitag zum Streit zwischen einem 42-jährigen Mitarbeiter eines Clubs und dem bisher noch nicht identifizierten Verletzten, welcher ebenfalls Mitarbeiter des Clubs sein soll. Daraufhin sollen Zeugen einen weiteren Mitarbeiter (61) auf die Situation aufmerksam gemacht haben. Dieser soll dann ebenfalls auf den bisher nicht Identifizierten „körperlich eingewirkt“ haben, hieß es. In der Folge sei der Verletzte zusammengebrochen und musste von alarmierten Rettungskräften reanimiert werden. Genauere Details zum Streit waren zunächst nicht bekannt. Der 42-Jährige flüchtete zunächst. Wenig später nahm die Polizei ihn und den 61-Jährigen in der Nähe fest. Beide Männer seien zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in Polizeigewahrsam gebracht und später wieder entlassen worden. Der Verletzte kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus.