Berlin - Ein Mann ist im Berliner Ortsteil Wedding mit einer Schere attackiert und schwer verletzt worden. Der 41-Jährige geriet am Donnerstagabend am Nettelbeckplatz in eine Schlägerei mit einem bislang noch unbekannten Mann, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll der dem Opfer nicht bekannte Mann eine Schere gezückt und seinen Kontrahenten damit verletzt haben.

Passanten gelang es laut Polizei, die Männer zu trennen. Der Bewaffnete flüchtete. Der 41-Jährige kam mit Stichverletzungen im Gesicht und im Nacken zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Polizei ermittelt. Der Auslöser für die Schlägerei war zunächst nicht bekannt, wie es hieß.