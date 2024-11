Plötzlich sticht ein Mann in Berlin zu. Rettungskräfte bringen den Schwerverletzten ins Krankenhaus, wo er sofort operiert wird. Aber warum kam es zu der Tat?

Mann bei Messerattacke in Tempelhof schwer verletzt

Berlin - Bei einer Attacke in Tempelhof ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 30-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Sie geht davon aus, dass der Mann durch ein Messer schwer am Arm verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen war der 30-Jährige am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr im Bereich Tempelhofer Damm, Ecke Ringbahnstraße unterwegs, als er vermutlich auf den weiteren Mann traf. Aus zunächst unbekannten Gründen stach der Täter zu und fügte dem Opfer eine stark blutende Wunde zu.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei völlig unklar. Das Opfer konnte aufgrund der schweren Verletzungen noch nicht befragt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte.