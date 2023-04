Berlin - Ein 35-jähriger Mann hat bei einer Auseinandersetzung in Berlin Marzahn-Hellersdorf mehrere Schnittverletzungen an der Hand, am Rücken und im Gesicht erlitten. Der Mann soll am Samstagabend eine 25-jährige Frau an einer Bushaltestelle an der Hönower Straße rassistisch beleidigt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihr 38 Jahre alter Lebensgefährte soll daraufhin den Mann aufgrund seiner Äußerungen zur Rede gestellt haben. Im Zuge des folgenden Handgemenges wurde der 35-Jährige demnach durch die Schnitte verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das Paar erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung nach den Angaben jedoch ab. Sowohl der verletzte 35-Jährige als auch das Paar machten auf die Polizisten einen alkoholisierten Eindruck. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest stellten die Beamten bei dem 38-Jährigen und seiner 25-jährigen Lebensgefährtin einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille fest. Zum Atemalkoholwert des 35-Jährigen machten sie keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.