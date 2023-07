Meerane - Während einer Bedrohungslage in Meerane (Kreis Zwickau) hat ein Polizist auf einen 50-jährigen Mann geschossen und ihn am Bein getroffen. Der Mann habe in der Nacht zum Sonntag seine 48 Jahre alte Partnerin bedroht. Er sei mit zwei Messern bewaffnet schreiend auf die Frau zugelaufen, teilte die Polizei mit. Er habe nicht reagiert, als die Polizeibeamten vor Ort ihn aufforderten, die Messer wegzulegen. Um Gefahr von der Frau abzuwenden, habe schließlich ein 25 Jahre alter Polizist mit seiner Waffe auf den Mann geschossen. Er traf ihn am Bein. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen wegen Bedrohung. Auch gegen den Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob er die Schusswaffe rechtmäßig eingesetzt hat. Der 25-Jährige sei zudem von einem „Einsatznachsorgeteam“ betreut worden, weil eine solche Situation auch für einen Polizisten eine schockierende Erfahrung sei.