Garbsen - Mit einem großen Küchenmesser bewaffnet hat ein betrunkener Mann auf einem Spielplatz in der Region Hannover nach einem ersten Ermittlungsstand Jugendliche wegen Lärms bedroht. Nachdem der 47 Jahre alte Anwohner den Jugendlichen am Montagabend in Garbsen das Messer vorgehalten hatte, entfernte er sich, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendlichen riefen daraufhin die Polizei.

Die Beamten fanden den Mann kurz darauf in der Nähe. Er habe das Messer erst weggelegt, als sie ihre Dienstwaffen gezogen und angedroht hätten, diese zu benutzen. Der Mann wurde festgenommen und das Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge sichergestellt. Er blieb zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam und muss sich den Angaben zufolge nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.