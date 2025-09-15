Ein Streit auf einem Parkplatz in Oldenburg gerät so außer Kontrolle, dass ein Mann plötzlich einen Bogen zieht und damit eine Frau bedroht. Erst die eintreffende Polizei kann die Lage entschärfen.

Oldenburg - Ein Mann hat eine Frau in Oldenburg mit Pfeil und Bogen bedroht. Bei einem Treffen des 23-Jährigen und seiner 24 Jahre alten Bekannten auf einem Parkplatz sei es zu einem Streit gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe der Mann einen Bogen gespannt und sie damit bedroht.

Als die alarmierte Polizei am Tatort eintraf, ging der Mann den Angaben nach mit seinem noch gespannten Bogen auf die Beamten zu, legte die Waffe dann jedoch auf den Boden. Er wurde laut Polizei am Sonntagnachmittag vorläufig festgenommen. Nachdem seine Personalien festgestellt wurden, wurde er wieder entlassen. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.