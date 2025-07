Sassnitz - An der Steilküste im Nordosten der Insel Rügen ist ein Mann aus Bremen tot gefunden worden. Laut Polizei hatte eine Wanderin am Dienstagvormittag einen verwaisten Rucksack bei dem Aussichtspunkt Victoriasicht gefunden und eine Notlage vermutet. Neben der Polizei waren demnach die Höhenrettung der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Schließlich sei ein 32-Jähriger leblos im Hang gefunden worden. Zur Todesursache konnte eine Polizeisprecherin nach eigener Aussage keine weiteren Angaben machen. Nach den ersten vor Ort geführten Ermittlungen lägen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor, hieß es in einer Polizeimitteilung. An der Ostsee-Steilküste ist es wiederholt zu tödlichen Vorfällen gekommen.