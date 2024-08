Bremen - Auf einem Friedhof in Bremen ist ein 42-Jähriger durch den Schuss mit einer Armbrust verletzt worden. Er erlitt am Donnerstag eine blutende Wunde am Rücken, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer gab an, von einer Frau beschossen worden zu sein, außerdem habe ihn ein Mann mit einem Hammer attackiert. Der 42-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei sicherte den Pfeil einer Armbrust auf dem Friedhof und befragte Zeugen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich: Zivile Einsatzkräfte der Polizei nahmen eine 42 Jahre alte Frau und ihren 50 Jahre alten Ehemann in Achim bei Bremen vorläufig fest. Das Ehepaar sollte noch im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die beiden Tatverdächtigen und der angegriffene 42-Jährige.

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Bremen haben Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen und suchen weitere Zeugen.