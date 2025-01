Ein Mann mit einer Schusswunde im Bein und ein Täter auf der Flucht. Nach einem Vorfall in Berlin-Kreuzberg ist noch vieles unklar.

Mann am Görlitzer Bahnhof ins Bein geschossen - Täter flieht

Berlin - Einem Mann ist am Abend in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs in Berlin-Kreuzberg ins Bein geschossen worden. Er sei nicht lebensgefährlich verletzt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Täter ist demnach flüchtig, die Polizei sucht nach ihm. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.