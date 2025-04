Kahla - Um zu duschen, ist ein Mann in einem Wohnhaus in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) in die Wohnung seines Nachbarn eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Hintergrund sei gewesen, dass der Vermieter dem 46-Jährigen wegen Mietstreitigkeiten das Wasser in dessen Wohnung abgestellt habe. Der Mann hatte demnach nach abgeschlossener Körperreinigung die Nachbarwohnung wieder verlassen, hinterließ jedoch Werkzeugspuren an der Wohnungstür. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen ihn.