Ludovic Ajorque spielt in der kommenden Saison auf Leihbasis bei Stade Brest.

Mainz - Ludovic Ajorque wird den FSV Mainz 05 nach nur eineinhalb Jahren wieder verlassen. Wie der Fußball-Bundesligist auf X (vormals Twitter) bekanntgab, schließt sich der 30 Jahre alte Stürmer Stade Brest an. Der Vorjahresdritte der französischen Ligue 1 leiht Ajorque zunächst aus, sicherte sich aber zusätzlich eine Kaufoption.

Der gebürtig aus Reunion stammende Franzose war im Januar 2023 zu den Rheinhessen gewechselt und schaffte auf Anhieb den Sprung ins Team. Bis auf das Saisonfinale, wo er gelbgesperrt fehlte, stand der 1,96 Meter große Angreifer in allen Partien auf dem Platz. In der abgelaufenen Saison wurden seine Einsätze in der Startformation seltener.