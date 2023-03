Mainz - Eine ausgiebige Sympathieerklärung für seinen Kumpel und früheren Mitspieler Marco Rose hat Bo Svensson vor dem Spiel des FSV Mainz 05 bei RB Leipzig abgegeben. „Er hat sehr viele Qualitäten, hat was im Kopf, ist extrem nett - aber damit ist nicht langweilig gemeint. Der ist auch lustig. Er hat eine gute Aura, geiles Charisma“, sagte der dänische Cheftrainer vor dem Wiedersehen mit seinem Kollegen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga. „Man ist immer in guter Gesellschaft, wenn man mit Marco zusammen ist.“

Svensson (43) und Rose (46) spielten einst bei den Nullfünfern zusammen und starteten beide beim Mainzer Nachwuchs ihre Trainerkarrieren. Unter Rose erlitten die Leipziger zuletzt eine kräftige Formdelle mit der 0:7-Klatsche bei Manchester City in der Champions League und dem 0:1 beim VfL Bochum. Dagegen kann Mainz sechs ungeschlagene Spiele in Serie in der Liga vorweisen. Unter Svensson holte der derzeitige Tabellenneunte zudem sieben Punkte aus vier Spielen gegen Leipzig.

Der Rückstand auf Rang sechs, der am Ende sicher zur Europa-League-Teilnahme reicht, beträgt nur drei Punkte. Als Ziel wird das natürlich nicht offiziell ausgerufen. „Wir sagen recht offen, dass wir uns gerne auf einem einstelligen Tabellenplatz in den Top Ten behaupten wollen. Das ist für Mainz 05 ein ehrgeiziges Ziel und schließt nichts aus“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt.

In Leipzig fraglich ist der Einsatz von Torjäger Karim Onisiwo (neun Treffer). Der Österreicher war zwar die vergangene Woche mit seinem Nationalteam unterwegs, aber seine Kniebeschwerden sind offenbar noch nicht auskuriert und er fehlte am Mittwoch im Training. „Wenn er nicht bei 100 Prozent ist, dann ist klar, dass er nicht von Anfang an spielen kann, sagte Svensson. Stürmer Marcus Ingvartsen ist zwar bei einer Übungseinheit umgeknickt, doch der Mainzer Trainer gab sich zuversichtlich, dass sein Landsmann einsatzfähig ist.

Weiter warten müssen die Mainzer auf ihr Toptalent: U21-Nationalspieler Jonathan Burkardt befindet sich weiter in Reha nach Meniskusoperation und Knochenödem. „Er macht Fortschritte in seiner Reha, die letzten paar Wochen sind gut gelaufen. Er spürt weniger Schmerzen nach Belastungen“, berichtete Svensson immerhin. Wann der 22 Jahre alte Angreifer aber wieder auf dem Trainingsplatz steht, könne er nicht beantworten.