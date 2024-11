Bad Blankenburg - Thüringens Sozialdemokraten wählen am Samstag auf dem Landesparteitag in Bad Blankenburg ihre Führungsmannschaft neu. Für eine weitere Amtszeit als SPD-Landesvorsitzender kandidiert Georg Maier. Der 57-Jährige steht seit vier Jahren an der Spitze der Sozialdemokraten in Thüringen, die derzeit als kleinster Partner mit CDU und BSW über eine Dreier-Koalition für die kommenden Jahre verhandeln. Einen Gegenkandidaten hat Maier nicht.

Für die vier Vize-Posten gebe es bisher sechs Bewerbungen, sagte Landesgeschäftsführer Markus Giebe. Drei der vier bisherigen Stellvertreter von Maier treten nach seinen Angaben wieder an. Die bisherige stellvertretende Landesvorsitzende Cornelia Urban wolle aus persönlichen Gründen nicht wieder kandidieren. Unter den Bewerbern sei auch die Thüringer Juso-Vorsitzende Melissa Butt, die Maier kürzlich kritisiert hatte. Die SPD hatte bei der Landtagswahl Anfang September mit 6,1 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Thüringen bekommen.