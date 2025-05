Möser - Unbekannte Täter haben in Möser (Landkreis Jerichower Land) einen aufgestellten Maibaum abgesägt. Die Täter hängten in der Nacht zum Donnerstag im Ortsteil Soltau den Maikranz an eine Straßenlaterne und stahlen die am Kranz und Baum verwendeten Stahlketten, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Den Angaben zufolge wurde der Baum am Mittwoch aufgestellt. Am Donnerstag bemerkte der Heimatverein den Schaden. Das Aufstellen von Maibäumen ist ein Brauch, der in einigen Regionen Deutschlands verbreitet ist.