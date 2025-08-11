Oberuckersee - Ein Mähdrescher ist auf einem Plattenweg in Brand geraten. Die Ursache für den Vorfall am Wochenende in der Gemeinde Oberuckersee (Landkreis Uckermark) sei bislang unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehrleute löschten den Brand zwar, dennoch entstand an der Maschine ein hoher Schaden. Insgesamt liege der Schaden bei rund 150.000 Euro, führte der Sprecher aus. Der Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zur genauen Ursache des Feuers.