Magdeburg - Torhüter Dominik Reimann bleibt auch in der neuen Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga Kapitän des 1. FC Magdeburg. Der 28-Jährige wurde vom neuen Trainer Markus Fiedler in Absprache mit seinem Trainerteam bestätigt, wie der Verein mitteilte. Reimann, der 2021 von Holstein Kiel an die Börde gewechselt war, trug in der abgelaufenen Saison erstmals die Binde.

Das Trainerteam nominierte mit Marcus Mathisen, Martijn Kaars und Jean Hugonet drei Stellvertreter. Bei jedem Spiel wird ein Profi aus dem Trio bestimmt, der während des Spiels neben dem Torhüter mit dem Schiedsrichter sprechen darf. Diese Regel gilt seit der Europameisterschaft in Deutschland im vergangenen Jahr und ist auch für die zweite Liga gültig.