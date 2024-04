Magdeburg - Das Stadion beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg wird in der kommenden Saison Avnet Arena heißen. Das teilte der Club am Freitag mit. „Mit der neuen Vergabe der Namensrechte gehen wir einen weiteren, wichtigen Schritt in der Entwicklung unseres Clubs“, sagte Martin Geisthardt, kaufmännischer Geschäftsführer des FCM.

Das weltweit führende Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Phoenix (USA) ist neuer Platin-Partner beim Verein und unterstützt zudem den Nachwuchs, die Frauenmannschaft sowie den jährlich stattfindenden Pape-Cup.