Magdeburg - Das museumspädagogische Angebot des Museums für Naturkunde in Magdeburg erweitert sich um einen Außenbereich. Nach der Eröffnung des „Natureums“ am Donnerstag soll dieser besondere Aktionsraum ausstellungsbegleitend für Projekttage und Workshops zur Verfügung stehen. Zielgruppe sind laut Museum Kinder und Jugendliche. Das „Natureum“ sei eine Ergänzung zur Ausstellung „Lebensräume Sachsen-Anhalts“. Der Bereich beinhalte unter anderem Tiere in verschiedenen Terrarien, das Original eines Gletschertopfes, eine Ausgrabungsfläche für Fossilien und einen Arbeitsbereich zum Mikroskopieren und Forschen. Die Sonderschau „Lebensräume Sachsen-Anhalts“ ist in die drei Lebensräume Harz und Magdeburger Börde, mittlere Elbe und Stadt eingeteilt.

Das Museum in der Landeshauptstadt ist nach eigenen Angaben mit mehr als 380.000 Objekten in der Sammlung eines der größten naturkundlichen Museen Sachsen-Anhalts. Gemeinsam mit dem Kulturhistorischen Museum bildet es ein Zweispartenhaus in der Magdeburger Innenstadt.