Magdeburg - Klassikkonzert in einem Restaurant, Lesung in einer Straßenbahn und mehr: Bei der 11. Magdeburger Kulturnacht am Samstag erwartet die Besucher ein breit aufgestelltes Programm mit Veranstaltungen auch an eher ungewöhnlichen Orten. So soll es etwa an 35 Locations vom frühen Abend bis zu Mitternacht unter anderem Ausstellungen, Theater und Partys geben, wie die Veranstalter mitteilten. Das Motto lautet „Kultur ist, wenn man's trotzdem macht!“. Im vergangenen Jahr waren bei der Kulturnacht laut Veranstaltern mehr als 3.500 Menschen unterwegs.