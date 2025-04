Magdeburg - Festspiele im Zeichen einer der ältesten städtischen Bibliotheken Deutschlands: Der 500. Geburtstag der Stadtbibliothek rückt in den Fokus der diesjährigen Magdeburger Domfestspiele. Vom 10. bis 15. Juni soll das Jubiläum mit Veranstaltungen im Wahrzeichen von Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt gefeiert werden, wie die Organisatoren mitteilten. Auch das 70-jährige Gründungsjubiläum des Kinder- und Jugendchors Magdeburg soll anlässlich der 17. Festspielausgabe gefeiert werden.

„Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist es wichtig, kulturelle Zeichen zu setzen und Menschen durch Kunst und Musik zusammenzubringen“, sagte Steffen Schüller, Vorstandsvorsitzender des Stadtmarketingvereins. Die Domfestspiele gelten inzwischen als eine etablierte Marke, sie bieten Kunst, Musik und Literatur.

Songs und Geschichten von Ulla Meinecke

Eröffnet werden die Domfestspiele von den Schauspielern Rita Feldmeier und Jürgen Zartmann, die in ihrem Programm „Alte Liebe“ humorvoll und lebensnah die Geschichte eines Ehepaars erzählen. Die Sängerin und Liedermacherin Ulla Meinecke soll am 12. Juni im Dom auftreten. Sie und der Multi-Instrumentalist Reimar Henschke nehmen das Publikum mit auf eine „musikalische Reise voller Poesie und humorvoller Erzählkunst“, wie es hieß.

Einen Tag später gehöre die Bühne dem Puppenspieler und Comedian Michael Hatzius und seiner Echse. Auch eine Lesung der Magdeburger Autorin Marah Woolf und ein Auftritt des Magdeburger Domchors bereichern den Angaben zufolge das Programm.

Am 14. Juni würdigen die Festspiele den am 1. September 1955 gegründeten heutigen Kinder- und Jugendchor der Stadt Magdeburg mit einem Festkonzert unter dem Motto „Hand in Hand“.

Festspiele im Dom seit 2009

Die Veranstaltungsreihe wird gemeinsam von der Domgemeinde und dem Stadtmarketingverein organisiert. 2009 feierten die Domfestspiele anlässlich des 800. Jubiläums der Dom-Grundsteinlegung Premiere.

Die diesjährige Ausgabe steht unter der Schirmherrschaft von Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, und Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos).