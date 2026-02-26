Magdeburgs Kassen sind leer: Die Stadt muss sparen und setzt auf Einschnitte. Das Konsolidierungskonzept soll bis Jahresende überarbeitet werden.

Magdeburg - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hat eine Haushaltssperre verfügt. Mit der Maßnahme soll das Defizit im Haushalt um elf Millionen Euro reduziert werden, wie die Stadt mitteilte. Konkret sollen die vorgesehenen Aufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten „quotal“ gemindert werden.

Das Landesverwaltungsamt hat die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt für das Jahr 2026 den Angaben zufolge mit Auflagen genehmigt. Zudem wurde die Stadt verpflichtet, bis Ende des Jahres ihr Haushaltskonsolidierungskonzept zu überarbeiten.