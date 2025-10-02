Vor seiner Tätigkeit als Arzt in Sachsen-Anhalt war Taleb al-Abdulmohsen laut Lebenslauf jahrelang nicht im Beruf tätig. Was über die Einstellung und die interne Sonderprüfung bekannt ist.

Magdeburg - Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt war vor seiner Tätigkeit als Arzt in Sachsen-Anhalt jahrelang arbeitslos. „Dem bei der Einstellung vorgelegten Lebenslauf war bzw. ist zu entnehmen, dass Taleb A. mehrere Jahre nicht als Arzt gearbeitet hatte“, räumte der ehemalige Arbeitgeber auf dpa-Anfrage ein. Der Mann aus Saudi-Arabien war beim Gesundheitsunternehmen Salus von 2020 bis 2024 im Maßregelvollzug in Bernburg (Salzlandkreis) tätig. Sein Aufgabengebiet umfasste die psychiatrische Betreuung von Straftätern auf drei Stationen.

Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ hatte Taleb al-Abdulmohsen zuvor fünf Jahre lang von Sozialleistungen und einem 20.000-Euro-Kredit seines Bruders gelebt. Er sei über eine bundesweit agierende Personalagentur vorgestellt worden, teilte die Salus mit, die seinen Nachnamen abkürzte. „Taleb A. war seinerzeit der einzige Bewerber auf die Stelle.“ Er habe bei seiner Einstellung die erteilte Anerkennung als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie die Approbation als Arzt vorgelegt. „Er erfüllte damit die Kriterien.“

Ergebnisse der Sonderprüfung sollen bald vorliegen

Kurz vor Weihnachten war der Täter mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Sechs Menschen verloren ihr Leben, und mehr als 300 Personen wurden verletzt.

Die Anbahnung des Arbeitsverhältnisses zwischen Al-Abdulmohsen und der Salus gehört zu den Themenkomplexen, die im Rahmen einer internen Sonderprüfung bei dem Unternehmen untersucht wurden. Derzeit werden die Ergebnisse ausgewertet, sie sollen Mitte Oktober vorliegen. Die Salus ist eine gemeinnützige Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt.

Wann beginnt der Prozess?

Wegen des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt dürfte der Täter bald vor Gericht stehen, es ist Anklage erhoben. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg wirft Taleb al-Abdulmohsen unter anderem sechsfachen Mord vor und versuchten Mord an 338 Personen. Er fuhr demnach mit einem 340 PS starken Mietwagen mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde über den Weihnachtsmarkt.