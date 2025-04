Nach seiner tödlichen Fahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt fällt der Täter in der Untersuchungshaft weiterhin auf. Nun ist er bereits zum zweiten Mal nach Leipzig verlegt worden. Warum diesmal?

Leipzig/Dresden/Magdeburg - Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt ist aus dem Gefängnis Dresden erneut in die JVA Leipzig mit Krankenhaus verlegt worden. Entsprechende Informationen bestätigte ein Sprecher des Justizministeriums in Dresden auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Hintergründen der Überstellung am Dienstag wollte er sich nicht äußern. Wegen der Persönlichkeitsrechte treffe man grundsätzlich keine Aussagen zu konkreten persönlichen Daten der Gefangenen, sagte er.

In Sicherheitskreisen heißt es, der Täter habe die Nahrungsaufnahme zuletzt teilweise verweigert und sei durch aufmüpfiges Verhalten aufgefallen. Kurz vor Weihnachten war der 50-Jährige aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Dabei wurden sechs Menschen getötet und über 300 weitere verletzt.

Anfang Januar war der Untersuchungsgefangene von Sachsen-Anhalt zunächst nach Dresden verlegt worden. Vom 30. Januar bis zum 6. März war er schon einmal in die JVA Leipzig mit Krankenhaus überstellt worden. Auch damals ging es um unregelmäßiges Essverhalten.

Taleb A. war von 2020 bis zur Tat im Maßregelvollzug in Bernburg in Sachsen-Anhalt als Stationsarzt tätig. Sein Aufgabengebiet umfasste die psychiatrische Betreuung von Straftätern auf drei Stationen.