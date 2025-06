Fast ein halbes Jahr ist die Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt her. Die Ermittlungen laufen. Der Täter bleibt hinter Gittern.

Magdeburg-Täter bleibt in Untersuchungshaft

Der Täter war am 20. Dezember mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gefahren. (Archivbild)

Der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt bleibt weiter hinter Gittern. Das Oberlandesgericht Naumburg habe bereits am Donnerstag entschieden, dass die Untersuchungshaft weitere drei Monate fortbestehen soll, sagte ein Gerichtssprecher. Eine sogenannte Haftprüfung muss nach sechs Monaten vorgenommen werden. In diesem Fall wurde festgestellt, dass die Fortdauer der Haft gerechtfertigt ist.

Der 50-Jährige aus Saudi-Arabien war am 20. Dezember 2024 mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Menschen starben, über 300 weitere wurden verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Eine Anklage wird im Verlauf des Sommers erwartet.

In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten für ein Interims-Gerichtsgebäude in Magdeburg, in dem bis zu 700 Menschen Platz finden können. Es wird einer der größten Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte.