Magdeburg schickt 70 Einsatzkräfte in das Hochwassergebiet

Magdeburg - Magdeburg unterstützt den Landkreis Mansfeld- Südharz im Kampf gegen das Hochwasser. Dazu sollen am Freitag rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Magdeburg und einiger Hilfsorganisationen mit insgesamt zwölf Fahrzeugen nach Sangerhausen starten, wie die Landeshauptstadt mitteilte. Auch die Bundeswehr wollte am Freitag ihren Einsatz in dem Gebiet beginnen. Dort sind Deiche durchweicht und müssen stabilisiert werden.

Weil der Fluss Helme zum Jahresende stark über die Ufer getreten war, hatte der Landkreis am 30. Dezember den Katastrophenfall ausgerufen. Von den Wassermassen sind mehrere Orte entlang der Helme bedroht. Die Helme fließt von Thüringen in die Talsperre Kelbra, anschließend weiter durch Mansfeld-Südharz und bei Mönchpfiffel-Nikolausrieth dann wieder nach Thüringen.