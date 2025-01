Der 1. FC Magdeburg kassiert beim Start ins neue Jahr ein frühes Gegentor, arbeitet sich in die Partie und dreht das Spiel in Überzahl. Am Ende stehen drei Punkte.

Magdeburg jetzt Zweiter: 5:2-Auswärtssieg in Elversberg

Elversberg - Der 1. FC Magdeburg ist zum Pflichtspielstart seinem Ruf als bestes Auswärtsteam der 2. Fußball-Bundesliga gerecht geworden. In Überzahl drehten die Magdeburger das Spiel bei der SV Elversberg und siegten 5:2 (0:2). Martijn Kaars (46., 70., 90.+1), Xavier Amaechi (77.) und Mohammed El Hankouri (82., Foulelfmeter) trafen für den FCM. Zuvor hatten Luca Schnellbacher (3.) und Lukas Petkov (37.) die Gastgeber in Front gebracht. Frederik Schmahl sah nach einer Notbremse die Rote Karte (43.). Mit dem Sieg springt Magdeburg auf Tabellenplatz zwei, punktgleich mit Spitzenreiter HSV.

„Wir waren nicht nachlässig in der Art, wie wir nach vorn gespielt haben, aber in der Art, wie wir verteidigt haben. In der Halbzeit war klar, wenn wir ein schnelles Tor machen, dass für uns die Zeit spielen wird“, sagte FCM-Trainer Christian Titz.

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres musste Titz auf Mittelfeldakteur Silas Gnaka (Infekt) und Neuzugang Alexander Ahl Holmström verzichten. Statt Gnaka begann Connor Krempicki, und im Sturm lief Topscorer Kaars auf.

Der FCM kassierte ein frühes Gegentor: Nach dem ersten ernsthaften Angriff der Gastgeber brachte Schnellbacher den Ball aus Nahdistanz im FCM-Tor unter.

Spiel nach 0:2-Rückstand gedreht

Erst nach zehn Minuten kam Magdeburg zu Gelegenheiten, doch Kaars (11.) und El Hankouri (11.) scheiterten am Elversberger Schlussmann. Magdeburg erarbeitete sich ein Übergewicht - zunächst im Ballbesitz, dann an Chancen. Allerdings versäumten es die Magdeburger, eine dieser Gelegenheiten auch zu Nutzen - stattdessen erhöhte Petkov nach einem Konter. Als Schmahl nach Ballverlust Magdeburgs Mohammed El Hankouri festhielt, zeigte Schiedsrichter Lars Erbst ohne zu zögern Rot.

Nach dem Seitenwechsel kam der FCM besser ins Spiel. Mit dem ersten Angriff traf Kaars per Kopf aus Nahdistanz. Magdeburg hatte noch mehr vom Ball, doch die Elversberger blieben besonders bei Kontern gefährlich, lauerten auf Magdeburger Abspielfehler. Die Gäste taten sich gegen die kompakte Deckung der SVE lange schwer, auch wenn der Ball die meiste Zeit in der Hälfte der Gastgeber war.

Erst in den letzten zwanzig Minuten drehte der FCM das Spiel. Einen Steckpass von Baris Atik brachte Kaars im Tor unter - und nach zweieinhalb Minuten des Wartens bestätigte auch der VAR den Treffer zum Ausgleich.

Kurz darauf schlenzte der eingewechselte Amaechi den Ball zur FCM-Führung ins Tor. Elversberg rannte noch einmal an, aber per Strafstoß entschied El Hankouri das Spiel. Kaars setzte mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt, machte seinen ersten Dreierpack in der 2. Bundesliga perfekt - und legte die beiden anderen Treffer auf.