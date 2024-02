Magdeburg - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat souverän die Qualifikation für das Finalturnier im DHB-Pokal geschafft und weiter die Chance auf vier Titel in dieser Saison. Im Duell der Vorjahres-Finalisten siegten die Elbestädter gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag 34:24 (18:14). Bester Magdeburger Schütze war vor 6600 Zuschauern Omar Ingi Magnusson mit sieben Treffern. Schon am Mittwoch geht es für den SCM in der Bundesliga beim THW Kiel weiter.

Magdeburg musste auf Spielmacher Gisli Kristjansson verzichten, der noch an einer Fußverletzung aus der EM leidet. Beide Teams bewegten sich zunächst auf Augenhöhe, der SCM war im Angriff ungewohnt ungenau und hatte nach zwölf Minuten schon drei technische Fehler produziert. Im Anschluss steigerten sich die Gastgeber und arbeiteten einen Vier-Tore-Vorsprung heraus (17:13/25.), der bis zur Pause hielt.

In Überzahl verkürzten die Gäste auf zwei Treffer (18:16/33.), doch der SCM blieb unbeeindruckt, nutzte die Fehler der Löwen konsequent und führte beim 23:17 (38.) mit sechs Toren Vorsprung.

Sebastian Hinze nahm seine zweite Auszeit, aber es gab keine Besserung, sodass der Gästetrainer nach fünf Minuten erneut auf den Buzzer drückte (26:18/44.). Das anschließende 7-gegen-6-Spiel der Gäste bestrafte der SCM mit drei Treffern ins leere Löwentor und führte so mit elf Treffern. Die Partie war damit entschieden.