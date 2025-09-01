Der 1. FC Magdeburg legt kurz vor Schluss auf dem Transfermarkt nach. Aus Frankreich kommt ein erfahrener Stürmer an die Elbe, von der Brenz wird ein Angreifer ausgeliehen.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich noch einmal im Sturm verstärkt. Nach dem Wechsel von Martijn Kaars zum Erstligisten FC St. Pauli, haben die Magdeburger die Lücke geschlossen und den ablösefreien Ado Onaiwu von AJ Auxerre verpflichtet sowie Maximilian Breunig vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim ausgeliehen, wie der Verein mitteilte.

Der 29 Jahre alte Japaner Onaiwu hatte in der abgelaufenen Saison in 31 Ligaspielen vier Tore und eine Vorlage für Ex-Meister Auxerre in der französischen Ligue 1 beigesteuert. Vor seinem Wechsel dorthin spielte Onaiwu zwei Jahre für den FC Toulouse. Von 2014 bis 2020 hatte der Angreifer für verschiedene Clubs in der ersten und zweiten Liga Japans gespielt.

Breunig mit Erstliga-Erfahrung

Breunig hatte in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit zwei Treffer in 13 Spielen bejubeln dürfen. Hinzu kommen fünf Partien in der Conference Laegue sowie zwei Spiele im DFB-Pokal, in denen der 25-Jährige drei Tore beisteuerte.

Das Profidebüt erlebte der 1,95 Meter lange Stürmer beim Drittligisten Würzburger Kickers, ehe im September 2020 eine Leihe zum damaligen österreichischen Bundesligisten Admira Wacker folgte. Der Rückkehr nach Würzburg im Sommer 2021 folgte der Wechsel ein Jahr später zum SC Freiburg II, im Sommer 2024 verpflichtete der FC Heidenheim den gebürtigen Würzburger, der nun Magdeburg mithelfen soll, den Abstiegsregionen zu entfliehen.