Titelverteidiger SC Magdeburg bleibt in der Champions League weiter ohne Punktverlust. Am 11. Spieltag sichert sich der SCM mit einem Sieg gegen GOG den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale.

Magdeburg - Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Champions League vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Gegen den dänischen Vertreter GOG gab es vor 6.240 Zuschauern ein 37:30 (17:15). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit sechs Toren. Der SCM steht nach elf Siegen in elf Partien nun bei 22 Punkten, duelliert sich in den verbleibenden drei Gruppenspielen mit dem FC Barcelona (20) um den Gruppensieg.

Beide Seiten begannen mit Konzentrationsschwächen in der Offensive: Die Gäste vergaben fünf ihrer ersten sieben Angriffe, Magdeburg produzierte mehrere technische Fehler (4:2/7.). Die Gastgeber erarbeiteten sich einen Vier-Tore-Vorsprung, streuten aber immer mal wieder Fehler ins Offensivspiel ein. Das nutzten die Dänen, um auszugleichen (14:14/26.). Zur Pause führte der SCM aber dennoch mit zwei Treffern.

Entscheidung nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zog der SCM schnell wieder auf vier Tore davon, einen Treffer steuerte Torhüter Matej Mandic bei (20:16/34.). Mit starker Arbeit in der Abwehr gelang es den Elbestädtern, die Dänen immer wieder in schwache Positionen oder zu Fehlern zu zwingen. Felix Claar stellte erstmals auf fünf Tore Vorsprung; Magdeburg hatte die Partie jetzt klar im Griff und siegte ungefährdet. In der Schlussviertelstunde gab Manuel Zehnder - der im Sommer zu GOG wechselt - sein SCM-Comeback nach Kreuzbandriss.