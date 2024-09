Die Landeshauptstadt Magdeburg will im kommenden Jahr mit modernen Straßenbahnen Fahrgäste locken. Sie sollen mehr Platz und Komfort bieten.

Magdeburg - Magdeburg bekommt eine neue Straßenbahnflotte. Ein erstes Fahrzeug wurde jetzt öffentlich vor dem Hauptbahnhof vorgestellt. Die Flexity-Straßenbahn ist 38 Meter lang und 2,40 Meter breit und bietet Platz für bis zu 241 Fahrgäste, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe mitteilten. Vier flexibel nutzbare Mehrzweckbereiche bieten Platz für Kinderwagen, Fahrräder und Rollstühle. Das Design wurde den Angaben zufolge extra für Magdeburg entwickelt. Es gibt eine energiesparende Ambientebeleuchtung, eine vollständige Klimatisierung, kostenlosen Wlan-Zugang und USB-Ladesteckdosen an den Sitzplätzen. Von außen sind LED-Lichtstreifen angebracht.

Alstom hatte im Sommer 2021 den Auftrag zur Lieferung von 35 Flexity-Triebwagen sowie deren Ersatzteilversorgung für 24 Jahre erhalten. Das Auftragsvolumen beträgt 190 Millionen Euro, das Land Sachsen-Anhalt übernimmt davon 60 Millionen Euro. Produziert wird in Bautzen in Sachsen. Zwei Vorserienfahrzeuge werden ab sofort in Magdeburg getestet. Die Serienlieferung der anderen 33 Fahrzeuge ist ab Mitte 2025 geplant. Regulär zum Einsatz kommen sollen die Bahnen nach der technischen Zulassung im kommenden Jahr.