In Krisensituationen kümmert sich ein Notdienst um Kinder und Jugendliche. Die Arbeit in Magdeburg soll sich durch einen Neubau deutlich verbessern.

Magdeburg - Die Stadt Magdeburg investiert rund 5,8 Millionen in ein neues Kinderschutzzentrum. Baustart soll noch in diesem Jahr sein, der Abschluss ist bis Ende Mai 2027 vorgesehen, wie die Stadt zur Unterzeichnung des Bauvertrags mitteilte. In dem Zentrum sollen Kinder und Jugendliche von 0 bis 17 Jahren vom Jugendamt in Krisensituationen betreut werden. Sie bleiben bis zu zwölf Wochen dort. „Nach der Fertigstellung werden die bisherigen Übergangslösungen des Kinder- und des Jugendnotdienstes an mehreren Standorten der Vergangenheit angehören“, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos).