Mädchen wird nach Hundebiss in Schleiz schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Schleiz - Ein 12-jähriges Mädchen ist im Saale-Orla-Kreis durch einen Hundebiss schwer verletzt worden. Beim Spiel mit dem Tier wurde das Mädchen am Montagnachmittag in der Möschlitzer Straße in Schleiz am ganzen Körper durch Bisse verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Hund sei durch die Besitzerin und umstehende Zeugen von der 12-Jährigen getrennt worden, welche mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde.