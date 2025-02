Zwei Mädchen sind des Mordes an einer 14-Jährigen in Landskrona schuldig gesprochen worden. (Archivbild)

Lund - Zwei Mädchen sind in Schweden für den brutalen Mord an einer 14-Jährigen schuldig gesprochen worden. Das Amtsgericht im südschwedischen Lund kam zu dem Schluss, dass die 15- und die 13-Jährige ihr Opfer im vergangenen Sommer gemeinsam getötet haben.

Die 15-Jährige wird deshalb wegen Mordes zu zwei Jahren und zwei Monaten Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt für jugendliche Straftäter verurteilt. Die 13-Jährige ist wegen ihres Alters noch zu jung, um zu einer Strafe verurteilt zu werden. Sie wurde aber ebenfalls des Mordes schuldig gesprochen. Die beiden Mädchen müssen darüber hinaus zusammen Schadenersatz an die Hinterbliebenen der 14-Jährigen zahlen.

Tatort Landskrona

Die 14-Jährige war im vergangenen Juli in einem abgeschiedenen Industriegebiet in Landskrona rund 40 Kilometer nördlich von Malmö getötet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde sie in dem Glauben in die Kleinstadt gelockt, dass sie zu einer Feier eingeladen worden sei. Am Tatort wurde sie demnach dann von den anderen - ihr bekannten - Mädchen angegriffen, gefesselt und schwerer Gewalt ausgesetzt. Sie starb infolge ihrer Verletzungen. Der Fall löste in Schweden großes Entsetzen aus.

Die beiden jungen Täterinnen hatten eingeräumt, die Misshandlung ihres Opfers gemeinsam geplant und verübt zu haben. Sie schickten auch kurze Videoclips von der Tat in eine am selben Tag eingerichtete Chatgruppe. Den Mordvorwurf bestritten sie jedoch, weil sie nicht die Absicht gehabt hätten, die 14-Jährige zu töten.