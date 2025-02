Dresden - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt die Staatsanwaltschaft Dresden gegen einen 19 Jahre alten Mann. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, eine Neunjährige am 11. November 2024 sexuell missbraucht zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach dem Mann wurde öffentlich gefahndet. Am Donnerstag wurde er festgenommen.

Den Angaben zufolge wurde noch am selben Tag Haftbefehl gegen den 19-Jährigen erlassen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte sei nicht vorbestraft und habe bislang keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an und würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es weiter.